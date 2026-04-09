In occasione delle celebrazioni per la fine della seconda guerra mondiale, un gruppo di parlamentari si è recato nel paese di Forno per partecipare alle commemorazioni della Liberazione. Durante l’evento, sono stati ricordati i valori della Resistenza e della lotta contro i regimi nazifascisti. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e autorità locali, riuniti per riflettere sulla liberazione e sulla memoria storica di quegli eventi.

Siamo nei giorni in cui si celebra la fine della seconda guerra mondiale, la sconfitta dei regimi nazifascisti e la conquista della libertà e della democrazia. E’ accaduto in gran parte della nostra provincia 81 anni fa, con qualche giorno d’anticipo rispetto alla liberazione della Lunigiana e dell’Italia. Prima Montignoso (8 aprile), poi Massa (10 aprile) e quindi Carrara (11 aprile) furono liberate dalle truppe americane, in gran parte formate da soldati di colore e di origine asiatica, e dalle formazioni partigiane, soprattutto i Patrioti Apuani, sotto il comando di Pietro Del Giudice. Quello di domani è quindi un giorno speciale per Massa che, grazie a un’iniziativa di un gruppo di parlamentari del centrosinistra, acquista anche un’altra valenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Resistenza torna a Forno. Parlamentari in paese per celebrare la Liberazione: "Quei valori sempre vivi"

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