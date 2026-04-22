' Pentagono per ripulire Hormuz dalle mine servono 6 mesi'

Il Pentagono ha stimato che sono necessari circa sei mesi per rimuovere le mine dallo Stretto di Hormuz. Questa operazione, secondo le fonti militari, non sarà avviata prima della conclusione del conflitto in corso. Lo Stretto di Hormuz, strategicamente importante, rimane sotto stretta sorveglianza, ma non si prevede un intervento immediato. Le autorità militari stanno valutando le risorse e i tempi necessari per completare le operazioni di sminamento.