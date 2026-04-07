Pensioni prorogato al 2026 incentivo posticipo | il chiarimento dell’Inps

L’Inps ha annunciato la proroga fino al 2026 dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dalla legge di Bilancio 2026. La misura riguarda i lavoratori dipendenti che entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti necessari per la pensione anticipata. L’ente ha specificato i criteri di applicazione dell’incentivo, senza apportare modifiche alle condizioni già previste. La proroga si applica quindi a chi si avvicina ai requisiti pensionistici entro questa data.

(Adnkronos) – L’Inps chiarisce l’ambito di applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, prorogato dalla legge di Bilancio 2026, in favore dei lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata. L’incentivo era già riconosciuto, sulla base della normativa previgente, ai lavoratori che avevano maturato entro il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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