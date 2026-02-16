Decreto bollette bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese | ma c’è il nodo Ue | I tagli
Il decreto sulle bollette ha causato tensioni con l’Unione Europea, che teme aiuti eccessivi alle imprese e ai cittadini a basso reddito. La misura mira a far risparmiare circa 4 miliardi di euro, suddivisi tra 2-2,7 miliardi per le aziende e 800 milioni a 1,3 miliardi per le famiglie. Il governo ha già annunciato che utilizzerà parte di questi fondi anche per il bonus ai redditi più bassi e per ridurre gli sconti sulle bollette. Tuttavia, Bruxelles chiede chiarimenti sui limiti di aiuto di Stato adottati nel decreto.
Il decreto legge Bollette dovrebbe andare mercoledì 18 febbraio all’esame del Consiglio dei ministri. Ma le misure per tagliare il costo dell’energia a famiglie e imprese sono così complesse e gli interessi in gioco così grandi che sulla bozza del provvedimento si lavorerà fino all’ultimo. Nella mattinata di lunedì 16 il vicepremier, Antonio Tajani, ha riunito in videocall il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e i vertici di Forza Italia per fare il punto e dare una spinta al decreto. Che nel pomeriggio è stato oggetto anche della discussione nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi convocato dalla premier, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato oltre allo stesso Tajani, il leader della Lega, Matteo Salvini,e quello di Noi Moderati, Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.
