Pensioni 2026 INPS e ricalcoli | 2 anni di arretrati in arrivo per chi?

L’INPS ha individuato un errore nei calcoli delle pensioni e sta preparando dei ricalcoli per alcuni pensionati. Chi ha subito questa svista potrebbe ricevere un pagamento di arretrati relativo agli ultimi due anni. La procedura riguarda le pensioni soggette a revisioni automatiche e coinvolge un numero ancora non precisato di beneficiari. Le verifiche sono in corso e le eventuali somme saranno accreditate nelle prossime settimane.

L’INPS si é accorto di un errore e molti pensionati potrebbero a breve ricevere una buona notizia, vi é stato un errore di calcolo e tanti ex lavoratori hanno ricevuto per mesi un assegno pensionistico più basso del dovuto, ora L’INPS accortosi dell’errore rimetterà mano ai conteggi e restituirà, come d’altronde é giusto che sia, le somme indebitamente non corrisposte. La fonte della notizia non é un rumors, ma é assolutamente ufficiale ed arriva direttamente dall’ente previdenziale attraverso il messaggio n° 787 del 5 marzo 2026. Vediamo i dettagli e quali pensionati potrebbero ottenere il delta mancante nei prossimi mesi. Pensioni 2026, chi otterrà gli arretrati dall’INPS?.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pagamenti INPS Febbraio 2026 DATE, Anticipi e RICALCOLO IMPORTI (ISEE) con ARRETRATI

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