Un errore di calcolo dell'Inps ha causato un problema nei pagamenti pensionistici, che ora è stato corretto. La questione riguarda un errore che ha coinvolto un certo numero di pensionati, ai quali vengono riconosciuti due anni di arretrati. L'ente previdenziale ha preso provvedimenti per sanare la situazione e rimborsare gli importi dovuti ai beneficiari interessati.

Un errore, ora sanato dall'Inps. Il risultato? C'è a chi spettano due anni di arretrati pensionistici: l'ente previdenziale, questa la vicenda in soldoni, aveva sbagliato i calcoli e ora è costretto a rifondere. Nel dettaglio, il problema nasce dall’interpretazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2024, che avevano introdotto un ridimensionamento delle aliquote di rendimento applicate alla quota retributiva delle pensioni nel pubblico impiego. L’obiettivo del legislatore era circoscritto: intervenire sulle uscite anticipate, riducendo la spesa per chi aveva una contribuzione inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995. Durante la fase applicativa, però, l’Inps ha esteso in modo improprio questo meccanismo anche alle pensioni di vecchiaia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pensioni, errore Inps: clamoroso, a chi spettano 2 anni di arretrati

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