Pensioni errore Inps sugli assegni di vecchiaia | in arrivo i rimborsi degli arretrati dopo i ricalcoli

L'INPS ha annunciato che, a partire dal 2024, sono stati riscontrati errori nel calcolo di alcune pensioni di vecchiaia, che hanno determinato assegni inferiori rispetto a quanto spettava ai pensionati. Per questo motivo, sono in programma rimborsi degli arretrati derivanti dai ricalcoli corretti. La procedura interesserà coloro che hanno ricevuto importi errati a causa di questa svista.