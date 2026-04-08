Pensioni errore Inps sugli assegni di vecchiaia | in arrivo i rimborsi degli arretrati dopo i ricalcoli
L'INPS ha annunciato che, a partire dal 2024, sono stati riscontrati errori nel calcolo di alcune pensioni di vecchiaia, che hanno determinato assegni inferiori rispetto a quanto spettava ai pensionati. Per questo motivo, sono in programma rimborsi degli arretrati derivanti dai ricalcoli corretti. La procedura interesserà coloro che hanno ricevuto importi errati a causa di questa svista.
L'INPS ha riconosciuto un errore nel calcolo di alcune pensioni di vecchiaia liquidate dal 2024, che hanno portato assegni più bassi del dovuto. I pensionati coinvolti riceveranno il ricalcolo automatico con arretrati, interessi e rivalutazioni. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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