Le pensioni di maggio 2026 non saranno pagate il primo giorno del mese, poiché il 1° maggio, Festa dei lavoratori, non è considerato giorno bancabile. La data di pagamento varierà in base alle modalità di accredito e alle decisioni delle istituzioni finanziarie. Questa differenza riguarda tutti i pensionati, indipendentemente dall'importo o dal metodo di pagamento scelto.

Il pagamento delle pensioni di maggio 2026 non avverrà il primo giorno del mese, poiché coincide con la Festa dei lavoratori, che non è considerata giornata bancabile. Di conseguenza, l’erogazione slitta, ma con tempistiche diverse a seconda del canale utilizzato. I pensionati che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane potranno ottenere il pagamento già da sabato 2 maggio (anche recandosi allo sportello secondo turni alfabetici), mentre chi si affida alle banche dovrà attendere fino a lunedì 4 maggio. Questa differenza deriva dalle regole stabilite dall’Inps: le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, cioè quando gli istituti finanziari sono operativi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pensione di maggio, quando verrà pagata: la data non sarà uguale per tutti

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