Venerdì alle 18 nello showroom Gagliardini a Monteroberto si terrà un doppio evento intitolato

Un doppio evento "Uguale per tutti" venerdì (ore 18) nello showroom Gagliardini a Monteroberto. Si tratta della presentazione della rivista Mappe 24 e dell’inaugurazione della mostra degli artisti dell’Associazione Lapsus di Senigallia. L’iniziativa, ideata e curata daCristiana Collie Andrea Simonetti, vedrà la partecipazione degli stessi artisti, le cui opere resteranno visibili fino al 30 giugno. Una doppia pagina con un punto, una frase misteriosa, una grande tavola con segni, creature anfibie, mappe, vetri incisi che parlano di dentrofuori, graffiti che si appoggiano sul recycle della storia di Progetti, Mappe e Demanio Marittimo.Km-278.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando l’arte è "uguale per tutti"

