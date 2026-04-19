Pensione a maggio 2026 quando viene pagata | cedolino online come riceverlo

A maggio 2026, il pagamento della pensione avverrà nel quinto mese dell'anno. Tuttavia, se il primo giorno del mese cade in un giorno festivo, l'accredito potrebbe essere posticipato. Questa situazione si verifica anche in altri mesi, come gennaio, quando le festività influenzano la data di erogazione. I pensionati potranno consultare il cedolino online per verificare l'accredito effettivo.

(Adnkronos) – Pensione e accredito a maggio 2026. Quando viene pagata nel quinto mese dell'anno? Poiché il primo giorno del mese è festivo, a maggio l'accredito slitterà così come accade ad esempio anche a gennaio. Come si legge sul sito dell'Inps "le pensioni sono accreditate il primo giorno bancabile di ogni mese (lavorativo per le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ultima Ora Cedolino Pensioni Maggio 2026 Attenzione! Arrivano in Ritardo Ecco il Motivo!

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