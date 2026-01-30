Insegue la moglie con un coltello e cerca di strangolarla | arrestato per tentato omicidio nel Catanese

Un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere la moglie a Biancavilla, nel Catanese. L’uomo l’ha inseguita con un coltello e ha cercato di strangolarla, ma è stato arrestato subito dopo. La donna è riuscita a mettersi in salvo e ora è sotto shock.

A Biancavilla (Catania) un 56enne ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un coltello e strangolandola. La donna si è salvata chiudendosi in una stanza dell'appartamento e chiamando aiuto.

