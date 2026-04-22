Il nuovo direttivo di un’associazione dei pensionati di Ferrara ha aperto i lavori con un allarme rivolto al Governo, segnalando che il potere d’acquisto degli anziani sta diminuendo in modo preoccupante. Nei primi mesi dell’anno, i prezzi della spesa alimentare sono aumentati del 4,4%, contribuendo all’aumento complessivo dei costi di vita per questa fascia di popolazione. La questione riguarda principalmente l’impatto di tali aumenti sulle finanze dei pensionati.

Il nuovo direttivo dell’Anp di Ferrara ha aperto i lavori con un allarme concreto rivolto al Governo: l’erosione del potere d’acquisto dei pensionati sta raggiungendo livelli di guardia. I dati raccolti dall’associazione evidenziano come la combinazione tra rincari alimentari e costi energetici stia costringendo chi riceve l’assegno minimo a scelte drastiche tra necessità primarie, cure mediche e mobilità. Durante il primo incontro operativo della compagine associativa, che per i prossimi quattro anni vedrà rinnovata circa la metà dei propri membri, è emersa una fotografia severa della realtà ferrarese. La gestione del programma annuale si concentrerà su due binari paralleli: l’azione politica legata ai sistemi di welfare e sanità, e lo sviluppo di iniziative sociali e ricreative per la terza età.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensionati sotto assedio: il carrello della spesa sale del 4,4%

Notizie correlate

A febbraio torna a crescere l’inflazione: +1,6%. E il “carrello della spesa” sale a +2,2%Torna ad aumentare il tasso di crescita del cosiddetto carrello della spesa, che raggruppa i beni alimentari, per la cura della casa e della persona:...

Caro carburante, boom del carrello della spesa. E arriva il rischio scaffali vuoti per acqua e bibiteLa guerra in Medio Oriente si fa sentire nelle case italiane, con aumenti a doppia cifra sul carrello della spesa.