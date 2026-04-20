L’aumento dei prezzi del carburante sta portando a un aumento generale dei costi nei negozi, con il carrello della spesa che registra incrementi a due cifre. La guerra in Medio Oriente ha contribuito a questa situazione, influenzando anche la disponibilità di acqua e bibite sugli scaffali dei supermercati. Si segnalano rischi di scorte insufficienti di alcuni prodotti, mentre i consumatori affrontano prezzi più elevati per beni di prima necessità.

La guerra in Medio Oriente si fa sentire nelle case italiane, con aumenti a doppia cifra sul carrello della spesa. Non è solo una percezione: i numeri raccontano un’accelerazione dei prezzi che parte dai carburanti e arriva agli scaffali dei supermercati. E mentre frutta, verdura e carne diventano più care (anche con aumenti di oltre il 20%), all’orizzonte si profila un nuovo fronte critico: acqua minerale e bevande analcoliche, con rincari e persino rischio di scomparire dagli scaffali. Caro carburante e spesa: perché i prezzi stanno salendo. Alla base dell’ennesima ondata di rincari c’è il costo dell’energia, e in particolare del gasolio. In un Paese come l’Italia, dove la gran parte delle merci viaggia su gomma, ogni aumento alla pompa si traduce quasi automaticamente in un incremento dei prezzi al dettaglio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caro carburante, boom del carrello della spesa. E arriva il rischio scaffali vuoti per acqua e bibite

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