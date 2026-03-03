A febbraio l’inflazione torna a salire raggiungendo il +1,6%, mentre il costo del “carrello della spesa” aumenta del 2,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il prezzo dei beni alimentari, delle cose per la cura della casa e della persona, mostra così una crescita più marcata rispetto a gennaio, quando l’aumento era stato dello 1,9%.

Torna ad aumentare il tasso di crescita del cosiddetto carrello della spesa, che raggruppa i beni alimentari, per la cura della casa e della persona: a febbraio he registrato una crescita su base annua del 2,2% (da +1,9% di gennaio ). A indicarlo è l’ Istat nella stima provvisoria dei prezzi al consumo. L ‘inflazione su base annua segna +1,6%, dal +1% del mese prima, e quella di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, evidenzia “una risalita (prezzi da +1,7% a +2,4%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +1,9% a +2,5%)”. “ Una Caporetto per le famiglie! Il rialzo dell’inflazione, che decolla sia su base tendenziale che congiunturale, dove addirittura raddoppia dal +0,4% di gennaio al +0,8%, è di una gravità inaudita”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione Nazionale Consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A febbraio torna a crescere l’inflazione: +1,6%. E il “carrello della spesa” sale a +2,2%

