Oggi Pellegrino Matarazzo è celebrato come l’allenatore che ha portato la squadra alla vittoria nella Coppa del Re. Tuttavia, qualche tempo fa, un’intelligenza artificiale aveva espresso dubbi sulla sua capacità di guidare la squadra, bocciando la sua candidatura. Il presidente della società ha commentato che, nonostante il parere negativo dell’IA, l’allenatore ha dimostrato di saper ottenere risultati concreti.

Dopo la vittoria ottenuta nella Coppa del Re, il presidente della Real Sociedad Aperribay ha incensato il suo allenatore e parlando di Matarazzo ha svelato che aveva chiesto un parere all'Intelligenza Artificiale, che aveva bocciato il tecnico americano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il quarantottenne Pellegrino Matarazzo, 48 anni, allenatore della Real Sociedad che ha conquistato la Coppa del Re, e' originario di Ospedaletto d'Alpinolo, il paese del suo papa'. Matarazzo e' cittadino onorario del Comune irpino. - facebook.com facebook

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