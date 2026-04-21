Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che, in passato, l’intelligenza artificiale gli aveva sconsigliato di scegliere un certo allenatore. La notizia si inserisce in un contesto in cui l’IA viene utilizzata anche per valutare e suggerire nomi nel mondo dello sport, oltre a svolgere compiti più tradizionali come creare contenuti o elaborare dati. La discussione sul ruolo e l’affidabilità di questa tecnologia continua a suscitare attenzione.

Dove sono finiti i tempi di una volta, per Giunone? (semicit.). Ormai, oltre a fare calcoli, creare immagini e scrivere biglietti di auguri e condoglianze, l’IA dà anche giudizi sui papabili allenatori. E meno male che dalle parti di San Sebastián non le hanno dato ascolto: altrimenti, probabilmente, avrebbero una Copa del Rey in meno. Perché, stando a quanto rivelato dal presidente della Real Sociedad a Cadena Ser, ha davvero del grottesco: una scena quasi da HAL 9000, il computer di 2001: Odissea nello spazio, che dice “Mi dispiace, Dave, temo di non poterlo fare”, prima di chiudere gli astronauti fuori nello spazio. Arriveremo a questo?...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Real Sociedad, il presidente: “L’IA mi aveva sconsigliato Matarazzo”

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