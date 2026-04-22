Pellegrini Juventus | nessun’accelerata sul rinnovo con la Roma ma ad oggi sulla sua permanenza filtra questo

Non ci sono novità riguardo a un possibile rinnovo del contratto tra il calciatore e la Roma, né si registra un'accelerazione nelle trattative. Le fonti vicine alla società suggeriscono che al momento non ci sono sviluppi concreti in questa direzione. La situazione attuale lascia intendere che il calciatore continuerà a indossare la maglia giallorossa almeno fino a nuove comunicazioni ufficiali.

di Angelo Ciarletta Pellegrini Juventus: nessun’accelerata sul rinnovo del contratto con la Roma ma ad oggi sulla sua permanenza in giallorosso filtra questo. La Juve osserva con attenzione l’evolversi della situazione in casa giallorossa, dove il mercato dei rinnovi è finito in un vicolo cieco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la profonda crisi di risultati e le recenti tensioni scaturite dopo lo sfogo di Claudio Ranieri, hanno spinto la proprietà a bloccare ogni trattativa. CALCIOMERCATO JUVE LIVE La linea dettata dai Friedkin è intransigente: nessun nuovo accordo sarà siglato prima della fine di maggio. La dirigenza potrà procedere solo dopo aver ottenuto chiarezza sugli obiettivi sportivi raggiunti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pellegrini Juventus: nessun’accelerata sul rinnovo con la Roma ma ad oggi sulla sua permanenza filtra questo Notizie correlate Dybala Roma, cosa filtra sul possibile rinnovo dell’ex numero 10 della Juventus con i giallorossi. Le ultime novitàOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,... Vlahovic Juve, continuano le trattative per il rinnovo. E sulla sua presenza contro il Pisa filtra questoCarnesecchi Juve, i bianconeri lo seguono: le richieste dell’Atalanta sono molto elevate. Contenuti e approfondimenti Juventus, Pellegrini occasione di mercato: jolly perfetto per Spalletti, i ruoli che può ricoprireLa Juventus è pronta ad affondare il colpo su Lorenzo Pellegrini, un jolly per Spalletti. La Roma nel frattempo non ha ancora proposto un rinnovo di contratto. sport.virgilio.it Pellegrini: Juventus? Con Spalletti gran rapporto, ma ora penso alla RomaLorenzo Pellegrini è tornato a parlare ieri a margine dell’evento Inside the Sport 2026 dal Centro Tecnico di Coverciano. Il centrocampista giallorosso è out per un infortunio muscolare. Il rientro ... siamolaroma.it