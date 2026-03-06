vlahovic juve continuano le trattative per il rinnovo e sulla sua presenza contro il pisa filtra questo

Le trattative tra la società e l’attaccante per il rinnovo del contratto proseguono senza sosta. La questione riguarda anche la sua disponibilità a scendere in campo nella prossima partita contro il Pisa, con alcune indiscrezioni che circolano sulla sua possibile presenza. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Carnesecchi Juve, i bianconeri lo seguono: le richieste dell’Atalanta sono molto elevate. Ecco sotto quale cifra non scende la Dea Gatti Juve, titolare contro il Pisa ma il suo futuro è stato tracciato. Le ultime sul difensore bianconero in vista dell’estate Senesi Juve, la risposta del giocatore alla prima offerta bianconera. Cosa filtra sull’arrivo del difensore argentino Vicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Ecco quanto chiede il Tottenham Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, Bremer verso il rientro in campo? Cosa filtra sulla sua presenza contro la RomaCalciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus...

Yildiz Juve, Spalletti svela il retroscena dopo l’allenamento: cosa è successo e cosa filtra sulla sua presenza contro il GalatasarayCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

