Shevchenko cuore rossonero | Nel 2008 la Roma mi voleva ma tornare in Italia significava solo al Milan

Andriy Shevchenko rivela un retroscena sul suo ritorno in Italia. L’attaccante ucraino, ospite a 'Fenomeni', spiega che nel 2008 la Roma lo cercava, ma lui voleva tornare solo al Milan. La sua passione rossonera è chiara, e alla fine ha scelto di rimanere fedele ai colori che ama.

Nel corso della chiacchierata, l'ex attaccante rossonero ha toccato diversi punti interessanti e svelato parecchi retroscena sulla sua carriera, in cui il Milan è spesso protagonista. Come noto, il fenomeno ucraino ha vinto tutto con la maglia del Diavolo addosso: una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Prima di fare ritorno al Milan nel 2008, la Roma di Luciano Spalletti era interessata a prelevare il giocatore dal Chelsea. Shevchenko però rifiuto la corte giallorossa per un motivo di cuore. Ecco, di seguito, le sue parole.

