Tresoldi svela | Sogno di giocare nel Milan ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia

Nicolò Tresoldi rivela di desiderare di vestire la maglia del Milan da quando si sveglia ogni mattina. La sua passione per i rossoneri lo spinge a pensare quotidianamente a quel sogno, motivo per cui non ha ancora debuttato con l’Italia. Il giovane attaccante sta vivendo una stagione positiva con il Club Brugge, ma il suo obiettivo rimane il trasferimento nel club milanese. La sua determinazione si fa sempre più evidente.

Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu ha scelto la coppia d’attacco: sorpresa a centrocampo! Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Tresoldi: “Penso al Milan ogni mattina. Inzaghi un idolo. E l’incontro con Leao …”Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, rivela di pensare ogni mattina al Milan, club che sogna di unire.

Manovra, la Commissione dà l’ok: lunedì in Aula. Giorgetti: «Le dimissioni? Ci penso ogni mattina…»La commissione Bilancio del Senato ha completato la votazione sugli emendamenti della manovra, affidando il mandato ai relatori Guido Liris, Claudio Borghi, Dario Damiani e Mario Borghese.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.