Tresoldi svela | Sogno di giocare nel Milan ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia
Nicolò Tresoldi rivela di desiderare di vestire la maglia del Milan da quando si sveglia ogni mattina. La sua passione per i rossoneri lo spinge a pensare quotidianamente a quel sogno, motivo per cui non ha ancora debuttato con l’Italia. Il giovane attaccante sta vivendo una stagione positiva con il Club Brugge, ma il suo obiettivo rimane il trasferimento nel club milanese. La sua determinazione si fa sempre più evidente.
Tresoldi: “Penso al Milan ogni mattina. Inzaghi un idolo. E l’incontro con Leao …”Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, rivela di pensare ogni mattina al Milan, club che sogna di unire.
Segno quindi sogno, il giro del mondo di Tresoldi: Un gol col Milan su assist di Leao...Sono passato dalla B tedesca alla Champions in un anno, dice il giovane bomber del Bruges che è nato in Sardegna, gioca per la Germania U21 ed è tifoso rossonero: Dalla Nazionale italiana mai ricev ... msn.com
