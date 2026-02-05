Vaccini Covid-19 infarto e miocardite | cosa dice davvero la scienza

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le notizie che collegano i vaccini contro il Covid-19 a un possibile aumento dei rischi di infarto e altri problemi al cuore. La scienza, però, fa chiarezza: studi approfonditi dimostrano che i benefici delle vaccinazioni superano di gran lunga i rischi, e che i casi di complicanze cardiovascolari sono molto rari. Non ci sono prove che i vaccini siano alla base di un aumento significativo di eventi gravi, e le autorità sanitarie continuano a raccomandarli come strumento fondamentale per proteggere la popolazione.

Negli ultimi anni, tornano a circolare notizie che mettono in relazione la vaccinazione contro il Covid-19 con un presunto aumento del rischio di infarto miocardico o di altri eventi cardiovascolari. Titoli allarmistici, spesso estrapolati da singoli casi o da analisi parziali, finiscono per.

