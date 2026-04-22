Alfredo Pedullà ha commentato la differenza tra Cristian Chivu e Antonio Conte, sottolineando che il primo si distingue per i risultati concreti, mentre il secondo si concentra sulle lamentele. Nelle sue analisi pubblicate su YouTube, Pedullà ha affermato che Chivu dimostra crescita e vittorie, mentre Conte si soffermerebbe sui problemi. La discussione si concentra sui comportamenti e sulle percezioni dei due allenatori durante questa stagione.

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© Calcionews24.com - Chivu vs Conte, Pedullà non ha dubbi: «Uno cresce e vince, l’altro si lamenta». Il punto che cambia la prospettiva

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