Pedopornografia trappola online per una 14enne | incastrati sei predatori del web

La polizia di Stato ha denunciato sei uomini tra i 25 e i 50 anni, coinvolti in un giro di pedopornografia che si estende tra il Centro e il Sud Italia, con Firenze come punto centrale. La rete online aveva come obiettivo una ragazza di 14 anni, che è stata vittima di adescamento e di produzione di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto di alcuni dei sospettati.

Una rete che si muoveva tra Centro e Sud Italia, con Firenze tra i punti chiave. La polizia di Stato ha denunciato sei uomini tra i 25 e i 50 anni, accusati di adescamento di minore e produzione di materiale pedopornografico.La denuncia che fa partire l’inchiestaL’indagine nasce a Bologna, dopo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Trappola online per una 14enne: incastrati sei predatori del webUna rete che si snodava da Bologna ad Agrigento, passando per la Toscana e la Sicilia. Palermo, 6 anni e 6 mesi per un uomo: condanna per abusi online e pedopornografia su una minorenne.Un uomo di 30 anni, originario del Foggia, è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Palermo per reati legati alla...