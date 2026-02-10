Palermo 6 anni e 6 mesi per un uomo | condanna per abusi online e pedopornografia su una minorenne

Un uomo di 30 anni, originario di Foggia, è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere dal Tribunale di Palermo. La sentenza arriva dopo che gli sono stati contestati reati di pedopornografia e tentato abuso su una minorenne, legati a comportamenti online.

Un uomo di 30 anni, originario del Foggia, è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Palermo per reati legati alla pedopornografia e al tentato abuso nei confronti di una minorenne. La sentenza, emessa dalla quinta sezione penale, segna un punto cruciale in un'indagine condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo cibernetico del Comando provinciale di Palermo. La vicenda, che ha preso avvio da una denuncia presentata nel 2018, ha visto l'uomo adescate una giovane palermitana attraverso un profilo social creato ad hoc. L'imputato, fingendosi coetaneo della vittima, è riuscito a guadagnarne la fiducia attraverso lusinghe e promesse, ottenendo così il suo numero di telefono.

Si consolidano le implicazioni legali per un 20enne scout di Terracina, condannato in via definitiva per gravi reati contro minori, tra cui pedopornografia, persecuzioni, estorsione e violenza sessuale.

Il pubblico ministero di Milano ha chiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi di carcere per un maestro accusato di aver commesso abusi sessuali su sette alunne di circa dieci anni.

