Piombino spacciatore venticinquenne arrestato | cocaina hashish e denaro in contanti scoperto in casa

Piombino, scoperto un giovanissimo spacciatore: cocaina, hashish e contanti nascosti in casa. Un venticinquenne di origine nordafricana è stato arrestato a Piombino, in provincia di Livorno, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai carabinieri, ha portato al sequestro di quasi 50 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish e 165 euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività illecita. L’arresto è avvenuto dopo un periodo di osservazione e a seguito della sorpresa del giovane mentre cedeva una dose di droga a un acquirente. L’indagine e il blitz nell’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

