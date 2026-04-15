Maxi blitz antidroga | in manette anche Er Palletta ex banda della Magliana

Nella capitale, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un vasto blitz che ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un noto ex membro di una banda criminale. L’operazione ha coinvolto l’indagine su un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e sono state eseguite perquisizioni in diversi immobili della zona.

Retata a Roma per associazione per delinquere e droga. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della procura capitolina, che dispone la misura della custodia cautelare nei confronti di 13 persone, indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall'aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maxi blitz antidroga: in manette anche "Er Palletta" ex banda della Magliana Manette per Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di... Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è ‘Er Palletta’(Adnkronos) – C'è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana fra le 13 persone arrestate oggi a Roma. Roma, maxi blitz antidroga: in manette anche un ex banda della MaglianaRetata a Roma per associazione per delinquere e droga. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a ... iltempo.it Il maxi blitz antidroga è partito dalla sparatoria in discotecaAVEZZANO La sparatoria avvenuta il 20 agosto 2023, fuori da un locale notturno ad Avezzano in cui rimase ferito un buttafuori, avviò l’indagine dei carabinieri che martedì scorso ha permesso di ... ilmessaggero.it