Se vai a scuola pedalando 30 euro al mese

Il Comune di Firenze ha deciso di rendere permanente il progetto “Pedala, Firenze ti premia”, che offre incentivi economici a chi utilizza quotidianamente la bicicletta per spostarsi in città. L’iniziativa prevede un contributo di 30 euro al mese per coloro che scelgono di andare a scuola in bici, promuovendo così l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale.

Il Comune di Firenze rende strutturale il progetto “Pedala, Firenze ti premia”, l’iniziativa che incentiva economicamente l’uso quotidiano della bicicletta per gli spostamenti urbani. La decisione è contenuta in una delibera approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, come comunicato da Palazzo Vecchio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Se a scuola ci vai col taser, come fai a controllare 3.500 studenti che al mattino entrano a scuola?L’episodio accaduto a La Spezia che ha visto uno studente ucciso con una coltellata, dentro una scuola, ha riportato l’attenzione su questioni più...

“Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a FalsissimoIn queste ultime ore è esploso un caso mediatico che sta facendo il giro del web.

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights