CITTÀ DI CASTELLO – "Un incontro ricco di amore e vicinanza che ci ha permesso di vivere da vicino la realtà dell’ ospedale sia per chi ci lavora che per i pazienti": così i 32 ragazzi del Liceo Plinio hanno testimoniato con la loro voce quello che è stato l’incontro con i malati e col personale sanitario nell’ambito del progetto " Con-passione. Togliere al dolore la solitudine " promosso dai colleghi del dottor Paolo Biagini, indimenticato medico internista dell’ospedale tifernate. Lo scorso fine settimana si sono svolte due iniziative in sua memoria: sabato il convegno nell’aula consiliare cui hanno partecipato anche gli studenti delle classi quarte del liceo Plinio il Giovane oltre a medici, professori e relatori che hanno delineato lo scenario della cura tra pensiero filosofico e atto pratico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Pedalando con Paolo’. Duemila euro a Medicina

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