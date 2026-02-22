Duemila anni di medicina al femminile | storie rivoluzionarie e rimosse

Un nuovo libro ripercorre duemila anni di medicina al femminile, evidenziando come le donne abbiano rivoluzionato il campo con scoperte spesso ignorate. La causa risiede nell’assenza di riconoscimento e nelle difficoltà di accesso alle risorse. Tra le pagine si trovano storie di figure pionieristiche che hanno introdotto metodi innovativi e sfidato le convenzioni dell’epoca. La narrazione si concentra su esempi concreti di come il loro contributo abbia cambiato pratiche e teorie mediche.

La medicina è donna: duemila anni di storia al femminile. Un libro esplora duemila anni di storia della medicina al femminile, raccontando le innovazioni e le teorie sviluppate da donne che hanno plasmato la scienza della cura. Dalla preistoria ai giorni nostri, figure come Trota, Ildegarda di Bingen e Katalin Karikó hanno contribuito in modo significativo al progresso medico, spesso in contesti ostili e misogini. Oggi, la medicina femminile continua a sfidare la logica patriarcale, portando innovazioni con al centro il corpo delle donne. Un viaggio attraverso i secoli. In un’epoca in cui la medicina è ancora spesso associata a una rete di professionisti maschili, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, direttrice di Salute, ripercorre duemila anni di storia della medicina al femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

