In fuga con gioielli e duemila euro giovani truffatori arrestati a Milano

Due giovani sono stati arrestati a Milano dopo aver truffato un'anziana a Marassi con una scusa legata a una rapina. I truffatori, approfittando della vittima, sono riusciti a portarle via gioielli e circa duemila euro. Le indagini della squadra mobile di Genova hanno portato all'arresto, ricostruendo il loro coinvolgimento e le modalità dell'operazione.