In fuga con gioielli e duemila euro giovani truffatori arrestati a Milano

Da genovatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati arrestati a Milano dopo aver truffato un'anziana a Marassi con una scusa legata a una rapina. I truffatori, approfittando della vittima, sono riusciti a portarle via gioielli e circa duemila euro. Le indagini della squadra mobile di Genova hanno portato all'arresto, ricostruendo il loro coinvolgimento e le modalità dell'operazione.

"C'è stata una rapina, dobbiamo controllare i suoi gioielli". Con questa scusa due giovani sono riusciti a truffare un'anziana a Marassi, finendo poi in manette a Milano grazie alle indagini della squadra mobile di Genova.La vicenda risale a mercoledì 8 aprile 2026 quando i poliziotti della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rubano 82mila euro tra soldi e gioielli con la tecnica del finto carabiniere: intercettati e arrestati i due truffatoriSan Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 23 gennaio 2026 – Hanno truffato un uomo con la tecnica del finto carabiniere, riuscendo a farsi consegnare...

Leggi anche: Il finto carabiniere le ruba tutto l'oro, ma la fuga finisce a Milano: truffatori arrestati con il "tesoro"

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.