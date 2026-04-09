Su Sky e NOW arriva la nuova tappa di Pechino Express in Cina, che si svolge tra Shanghai e Yuliang. I concorrenti affrontano un percorso di 519 chilometri, con l’obiettivo di conquistare l’immunità e evitare l’eliminazione. La trasmissione si arricchisce di una nuova inviata, Giulia Salemi, che accompagna i partecipanti in questa fase della gara. La tappa si presenta come una delle più impegnative del percorso.

Da Shanghai a Yuliang, tappa intensa con immunità in palio e possibili eliminazioni.Benvenuti in Nella puntata di giovedì 9 aprile alle 21.15 – in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i viaggiatori, come sempre provvisti solamente di una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si lanceranno alla scoperta del gigante asiatico partendo da Shanghai, città iper-moderna con 41 milioni di abitanti che li metterà fin da subito davanti alle difficoltà di doversi ambientare in un nuovo Paese. In questa lunghissima e faticosissima tappa, il primo obiettivo sarà firmare il Libro Rosso sulle colline di Hangzhou, dove si coltiva il pregiatissimo tè verde Longjing e la coppia più veloce vincerà l’immunità e un biglietto per la prossima tappa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express in Cina su Sky e NOW: 519 km e nuova inviata Giulia Salemi

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