Il campo largo del centrosinistra affronta una questione interna riguardante la distribuzione delle posizioni di potere. Un attivista del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che, se non si definiscono i ruoli in anticipo, si rischiano conseguenze negative. La proposta del Partito Democratico mira a trovare un accordo per mantenere unito il fronte, ma le tensioni sulla spartizione delle poltrone sono evidenti.

Il campo largo ha un problema. E lo ha messo nero su bianco un attivista pentastellato: "Siamo contrari ai poltronifici, ma se non ci si mette d'accordo prima, chiarendo i ruoli, poi si rischia di pagare dazio ". Il riferimento è proprio alla corsa come coalizione: chi si prende cosa? Aspetto su cui non è solo il Movimento a interrogarsi in queste ore. Il Pd, ad esempio, ragiona su meccanismi di garanzia aggiuntivi per evitare che parte dell'elettorato, orientato verso un leader diverso dal vincitore delle primarie, si allontani. Si potrebbe fare in modo - è il ragionamento di diversi dem riportato dal Messaggero - di coinvolgere tutti i.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, la proposta per tenere unito il campo largo: "Che poltrona vuoi?"

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