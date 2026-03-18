A Portici si forma il Campo Largo, un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Verdi, liste civiche e locali, che sostiene Fernando Farroni come candidato sindaco. La coalizione si presenta come un fronte compatto, aperto al dialogo anche con il Partito Democratico, e mira a un sostegno unito per le prossime amministrative. La scelta di allearsi coinvolge diverse forze politiche della città.

Alleanza progressista compatta per Portici: M5S, SI, Verdi, civismo e liste locali sostengono Fernando Farroni in una coalizione aperta al confronto e al PD.. Il Campo progressista è pronto per guidare la Portici dei prossimi 10 anni. È terminata da poco la prima conferenza stampa del candidato ufficiale della città della Reggia, Fernando Farroni, scelta proveniente da un lungo percorso condiviso e di ascolto della città. Una scelta che porta la firma del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana in alleanza con la sezione Alexander Langer dei Verdi di Portici, Casa Riformista, Noi di Centro, Avanti, dalle forze del civismo cittadino Oltre e Viviamo Portici e dalla lista Fernando Farroni Sindaco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Portici, nasce il Campo Largo: sostegno unito a Farroni sindaco

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