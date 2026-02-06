Notte di terrore al presidio ospedaliero sanitari e guardia giurata in ostaggio di un paziente

Questa notte, al presidio ospedaliero delle Oblate, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto il personale sanitario e una guardia giurata. Un paziente ha preso in ostaggio alcuni operatori, creando scompiglio nel reparto di diagnosi e cura delle Oblate, in zona Careggi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido, ma l’episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili in ospedali e strutture psichiatriche della zona.

Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario. Questa volta è accaduto nel reparto Spdc – Servizio psichiatrico di diagnosi e cura delle Oblate, in zona Careggi. Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio un paziente ha preso in ostaggio, per alcune ore, gli operatori in.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Roma, terrore in ospedale: paziente tenta di soffocare il compagno di stanza nella notte

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, l’ospedale Sant’Andrea di Roma è stato teatro di un grave episodio di violenza.

Aggredisce i sanitari, sbatte la testa di un’operatrice contro il muro e sequestra il personale. Notte di terrore e violenza nella struttura psichiatrica

Nella notte di ieri, un uomo ha aggredito i sanitari del reparto psichiatrico delle Oblate.

notte di terrore alViolento nubifragio nella notte, terrore tra gli abitanti: Intrappolati in autoNella notte si è verificato un violento nubifragio a Civitavecchia, taverne allagate e persone intrappolate in auto ... notizie.it

notte di terrore alCarlentini. Agguato, notte di terrore in città: giovane ferita al voltoCarlentini Nord è stata teatro di una scena da film d’azione, ma purtroppo tragicamente reale. Era circa l’1.30 della notte quando il silenzio di via del Mare, poco ... libertasicilia.it

