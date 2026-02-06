Notte di terrore al presidio ospedaliero sanitari e guardia giurata in ostaggio di un paziente

Questa notte, al presidio ospedaliero delle Oblate, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto il personale sanitario e una guardia giurata. Un paziente ha preso in ostaggio alcuni operatori, creando scompiglio nel reparto di diagnosi e cura delle Oblate, in zona Careggi. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido, ma l’episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili in ospedali e strutture psichiatriche della zona.

Ancora un episodio di violenza contro il personale sanitario. Questa volta è accaduto nel reparto Spdc – Servizio psichiatrico di diagnosi e cura delle Oblate, in zona Careggi. Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio un paziente ha preso in ostaggio, per alcune ore, gli operatori in.

