Pasta di Treviso dona 4.500 euro all’oncologia per la giornata del cancro

Nella giornata del 4 febbraio, “La Pasta di Treviso” ha consegnato 4.500 euro alla Lilt di Treviso. L’imprenditore Piergiorgio Paladin, che ha fondato il laboratorio di comunicazione *Il Pastificio*, ha fatto la consegna alla presidente della Lilt locale, Nelly Raisi Mantovani. La donazione nasce nel 2019, con l’obiettivo di sostenere chi combatte il cancro. Paladin ha spiegato che si tratta di un modo per aiutare chi si trova in difficoltà e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. La somma verr

**Un'idea nata nel 2019 per aiutare chi soffre di cancro: "La Pasta di Treviso" dona 4.500 euro alla Lilt** Il 4 febbraio, nella giornata dedicata alla lotta al cancro, l'imprenditore Piergiorgio Paladin, fondatore del laboratorio di comunicazione *Il Pastificio*, ha consegnato alla presidente della Lilt Treviso, Nelly Raisi Mantovani, un assegno di **4.500 euro**. La cifra è frutto del ricavato della vendita di bigoli artigianali e carte da gioco nei **19 locali aderenti** all'iniziativa "La Pasta di Treviso", una campagna solidale che si è tenuta in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

