Un gruppo di giovani su una chat online promuoveva contenuti antisemiti e razzisti, con messaggi che includevano anche l’apologia della Shoah. La polizia ha individuato e arrestato un 19enne coinvolto in questa rete. Le indagini hanno portato alla scoperta di inviti ad armarsi e di una diffusione di propaganda di stampo odio. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia contro la diffusione di ideologie discriminatorie sui social.

Avrebbe guidato una presunta rete online di giovani ragazzi con idee estremiste e antisemite. Questa l’accusa per la qualeun 19enne di Pavia si trova attualmente agli arresti domiciliari. La maxi operazione per scoprire questa rete è stata coordinata dalla Procura di Milano insieme a quella per i minorenni. Oltre al ragazzo di 19 anni,si sono svolte in tutta Italia altre 15 perquisizioni. Secondo quanto emerso,nove di quest’ultimesarebbero avvenute neiconfronti di minorenni. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il giovane ai domiciliari sarebbe sia l’amministratore che il promotore del gruppo, precisamente una chat denominata “Terza Posizione”,dove sarebbe stata attuata una propaganda razzista, soprattutto nei confronti della comunità ebraica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pavia, propaganda antisemita e inviti ad armarsi in chat: arrestato 19enne

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