Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Pavia con l’accusa di aver inneggiato alla Shoah e al genocidio ebraico. Le autorità hanno sequestrato vari materiali online e hanno eseguito perquisizioni nell'abitazione del ragazzo. L’indagine ha portato alla sua cattura, nell’ambito di un’indagine su contenuti considerati estremisti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

(LaPresse) È stato arrestato con l’accusa di essere responsabile della promozione e direzione di un sodalizio mirato sulla propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, e per aver svolto, in concorso con altri, attività di propaganda di contenuti dello stesso tenore, fondati anche sulla minimizzazione della Shoah e sull’apologia del genocidio del popolo ebraico. Questa mattina la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato, ha arrestato un 19enne italiano, residente a Pavia che è stato posto ai domiciliari. L’attività scaturisce all’esito di un’articolata indagine condotta dalla...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pavia, inneggiava alla Shoah e al genocidio ebraico: arrestato 19enne

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