Pavia centinaia di persone alla fiaccolata in ricordo di Gabriele Vaccaro

A Pavia, centinaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro, deceduto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Vaccaro è stato colpito con un’arma durante un episodio ancora in fase di accertamento. La manifestazione si è svolta in rispetto alla memoria del giovane, attirando diversi cittadini che hanno camminato lungo il percorso con le fiaccole accese.

Centinaia di persone hanno partecipato a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato colpito con un fendente al collo in un parcheggio. Era presente anche Antonio Palumbo, sindaco di Favara, in provincia di Agrigento, paese originario del ragazzo ucciso, insieme al sindaco di Pavia, Michele Lissia., Dopo un momento di raccoglimento nel parcheggio, teatro dell'omicidio, la fiaccolata è partita davanti alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, raggiungendo poi piazza Duomo. L'iniziativa, dal titolo "Mille luci per una speranza in ricordo di Gabriele", è stata promossa dalla Consulta dei Giovani di Pavia, insieme alla Diocesi di Pavia, al Comune e ad Edisu (Ente per il Diritto allo Studio Universitario).🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pavia, centinaia di persone alla fiaccolata in ricordo di Gabriele Vaccaro Notizie correlate Centinaia di persone alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro, il ragazzo ucciso nel parcheggioCentinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso... Leggi anche: Gabriele Vaccaro, è l’ora del ricordo: Pavia si prepara alla fiaccolata. Il messaggio di una madre, “Ragazzi date più importanza alla vita” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne; Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia: fermato un 16enne, Crepet parla di società violenta; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, forse ucciso per una pizza: denunciati anche gli amici dell'aggressore; Fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro: lo ha colpito con un cacciavite. Chi era la vittima. Centinaia di persone alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro, il ragazzo ucciso nel parcheggioPresente anche il sindaco Favara, paese di origine del 25enne, e quello di Pavia. La preghiera del vescovo: Vogliamo pregare anche per chi si è reso responsabile della morte violenta di Gabriele ... msn.com Ragazzo ucciso a Pavia, centinaia di persone alla fiaccolata(ANSA) - PAVIA, 22 APR - Centinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e ... msn.com Agtw.it. . Fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro - facebook.com facebook Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa» x.com