A Pavia si avvicina la fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro, scomparso in circostanze che hanno suscitato grande attenzione. Una madre ha rivolto un appello affinché si dia maggiore valore alla vita, ricordando che il suo ragazzo era come tanti altri, usciva con gli amici e viveva normalmente. La data scelta per l’evento è il 21 aprile 2026, e l’intera comunità si prepara a partecipare a questa commemorazione.

Pavia, 21 aprile 2026 – “Gabriele Vaccaro era un ragazzo come noi. Usciva con gli amici, viveva la sua vita, ma ad un certo punto è stato catapultato in qualcosa che lui solo non poteva controllare. E una notte qualsiasi è diventata l'ultima della sua vita”. Per ricordare il 25enne ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato colpito con un fendente al collo nel parcheggio dell'area Cattaneo, ma anche per fermarsi, riflettere, e ricordare che dietro ogni vita c'è una storia, un mondo, una dignità che non può essere messa in secondo piano, domani sera a Pavia si terrà una fiaccolata. Omicidio di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Vaccaro, è l’ora del ricordo: Pavia si prepara alla fiaccolata. Il messaggio di una madre, “Ragazzi date più importanza alla vita”

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