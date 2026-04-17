Donna aggredita in viale Fratti salvata dall' intervento di una guardia giurata

Nei giorni scorsi a Parma, un episodio si è verificato in viale Fratti, dove una donna è stata aggredita da un uomo. Una guardia giurata presente nella zona è intervenuta e ha aiutato la vittima. La donna ha riportato alcune ferite, mentre l'aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Grave episodio nei giorni scorsi in viale Fratti a Parma. Secondo le prime informazioni una donna, vittima di un'aggressione da parte di un uomo, sarebbe stata soccorsa da una guardia giurata, che si trovava in zona. La donna, in quel momento, stava cercando di liberarsi dalla presa del suo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Aggredita una guardia giurata nella stazione ferroviaria, la Cgil: "Condizioni di lavoro inaccettabili"I sindacati Filcams Cgil e la Filt Cgil di Pescara denunciano con fermezza la grave aggressione subita la scorsa notte da una guardia particolare... Bambina di 3 anni vaga da sola sul ciglio della strada, soccorsa e salvata da una guardia giurataCAVARZERE - Finisce bene la disavventura di Pasquetta per una bambina di appena 2-3 anni, trovata a vagare in pannolone lungo via Argine Sinistro Po... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Donna aggredita in viale Fratti, salvata dall'intervento di una guardia giurata; Aggressione a sassate a Sondrio: Atto gravissimo, sono vicino alla vittima; VIDEO | Aggredita fuori dalla scuola per un messaggio all'ex fidanzato, 10 giorni di prognosi; Aggredita da un cane mentre cammina: donna ferita gravemente sul Grappa. Donna aggredita in via Matteotti: Vuoi una sigaretta?, poi la rapina. La scaraventa a terra e scappaVuoi una sigaretta?, le avrebbe chiesto con insistenza, più volte, prima di afferrarla per le spalle e scaraventarla per terra. Prima di strapparle, con rabbia e violenza, la borsa dall’avambraccio. ilrestodelcarlino.it Porto Sant'Elpidio, danni alle auto e ragazza aggredita: panico in via Marina, caccia alla gangPORTO SANT'ELPIDIO - Ha le ore contate la gang di Pasquetta: otto auto distrutte e una donna aggredita in via Marina è il bilancio del giorno ... msn.com Un’autista donna 43enne di Amt è stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due uomini che stavano avendo un rapporto sessuale orale sul bus. Intervento della Polizia, che ha denunciato uno dei due facebook Del Grande davanti al Gip, la donna aggredita ancora in ospedale #ANSA x.com