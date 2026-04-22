Nelle strade di Pofi, i carabinieri hanno intercettato due uomini provenienti dalla regione Campania, che avevano appena tentato di mettere a segno una truffa tra Ceprano e Pofi. Durante l’intervento, i due hanno cercato di scappare e hanno reagito con violenza ai militari. Dopo un inseguimento, sono stati fermati e denunciati per tentata truffa e resistenza. È stato loro notificato anche un foglio di via.

Due uomini campani sono stati fermati dopo una rocambolesca fuga tra i centri abitati della provincia di Frosinone, al termine di un’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. L’intervento, scattato nel pomeriggio durante un servizio di prevenzione, è stato finalizzato a contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di cittadini vulnerabili. I due sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e sottoposti a misure restrittive, tra cui il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Pofi. Due arresti a Ceprano Il pedinamento e il tentativo di raggiro Inseguimento tra i centri abitati e blocco dei sospetti...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per le vie di Pofi, truffatori tentano una fuga rocambolesca e rispondono con violenza ai carabinieri

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