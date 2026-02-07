Arzano inseguimento e arma clandestina | due giovani arrestati dai carabinieri dopo una fuga rocambolesca

Questa mattina ad Arzano, i carabinieri hanno inseguito due giovani in fuga. I militari hanno fermato e arrestato un ventitréenne incensurato e un ventiduenne con precedenti, trovandoli in possesso di un’arma clandestina e merce ricettata. La fuga è durata diversi minuti, ma alla fine i due sono stati catturati e portati in caserma.

Un giovane di ventitré anni, incensurato, e un ventiduenne con precedenti penali sono stati arrestati questo sabato ad Arzano, in provincia di Napoli, con l'accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'arresto, avvenuto nel contesto di intensi controlli da parte dei carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria, ha avuto un epilogo dinamico: il giovane senza fedina penale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha perso durante la fuga una pistola calibro 7,65 con la matricola abrasa e il cane armato, pronta all'uso. L'episodio si è consumato in via Alberto Barone, una zona che, secondo quanto si apprende, è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine negli ultimi tempi.

