Arzano inseguimento e arma clandestina | due giovani arrestati dai carabinieri dopo una fuga rocambolesca

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ad Arzano, i carabinieri hanno inseguito due giovani in fuga. I militari hanno fermato e arrestato un ventitréenne incensurato e un ventiduenne con precedenti, trovandoli in possesso di un’arma clandestina e merce ricettata. La fuga è durata diversi minuti, ma alla fine i due sono stati catturati e portati in caserma.

Un giovane di ventitré anni, incensurato, e un ventiduenne con precedenti penali sono stati arrestati questo sabato ad Arzano, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’arresto, avvenuto nel contesto di intensi controlli da parte dei carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria, ha avuto un epilogo dinamico: il giovane senza fedina penale, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha perso durante la fuga una pistola calibro 7,65 con la matricola abrasa e il cane armato, pronta all’uso. L’episodio si è consumato in via Alberto Barone, una zona che, secondo quanto si apprende, è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine negli ultimi tempi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Arzano Inseguimento

Caltagirone, rapina in un tabacchino: 4 giovani arrestati dopo una fuga rocambolesca

Nella notte dell’Epifania, a Caltagirone, quattro giovani catanesi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno una rapina in un tabacchino all’interno di una stazione di servizio.

Arzano: Furto di energia elettrica e pistola clandestina. Padre e figlio in manette, arrestati dai Carabinieri

A Arzano, un blitz dei Carabinieri ha portato all’arresto di un padre e un figlio coinvolti in un furto di energia elettrica presso uno stabilimento di produzione di infissi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arzano Inseguimento

Argomenti discussi: Sparano a salve contro i passanti: nel mirino un 39enne; Agguato con inseguimento ad Arzano, ucciso un 52enne: esplosi 5 colpi di pistola. Ferito un 25enne; Inseguimento per le strade del centro e poi gli spari: giallo sulla morte di Rosario Coppola; Omicidio, lo scambiano per il boss e gli sparano.

Arzano, lo spettro dell’omicidio Coppola: bloccati due giovani con una pistola pronta a sparareIn un clima ancora rovente dopo l’omicidio di Rosario Coppola, i Carabinieri della Tenenza locale e della Compagnia di Casoria hanno messo a segno un importante colpo durante un servizio di controllo ... cronachedellacampania.it

Arzano come un Far West: il coprifuoco e l’omicidio di Rosario CoppolaArzano – Arzano come un Far West e coprifuoco dopo le 20. Scarcerati diversi estorsori del clan della 167. Dopo l’agguato con modalità camorristiche contro Rosario Coppola si indaga anche nella vita ... cronachedellacampania.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.