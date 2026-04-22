Paura in stazione | giovane trovato con un coltello da cucina tra i viaggiatori

Ieri pomeriggio, nella zona di Santa Maria Novella, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un giovane che si trovava vicino a un muro in piazza della Stazione mentre impugnava un coltello da cucina. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il giovane, che è stato successivamente portato in commissariato. Nessun altro coinvolgimento o feriti sono stati registrati durante l’intervento.

Attimi di tensione ieri pomeriggio nell’area di Santa Maria Novella, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un giovane che armeggiava con un coltello da cucina vicino a un muro in piazza della Stazione. L’allarme è scattato dopo una segnalazione partita da un vigilante e raccolta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Controlli sui mezzi pubblici: studente di 15 anni trovato con un coltello da cucinaUn ragazzo di 15 anni è stato trovato in possesso di un coltello da cucina all'interno di un bus di linea a Pordenone. Paura per due turisti alla Stazione Termini, rapinati sotto la minaccia di un coltello da un 38enneUn uomo di 38 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di due turisti tedeschi nei pressi della Stazione Termini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia alla stazione Trastevere: investito e ucciso da un treno in transito; Lite in stazione a Novara: accoltella un uomo e poi fugge; Pestaggio in centro: condannati due 18enne; ?? Si aggira in stazione con uno storditore elettrico. Choc alla stazione di Rivarolo Canavese: giovane fuori controllo sui binari, paura tra i presenti e caos in ospedaleSoccorsi attivati nel pomeriggio di sabato, necessario anche l’intervento dei carabinieri al pronto soccorso di Cuorgnè ... giornalelavoce.it Ancora violenza in stazione a Gallarate: rissa notturna e paura tra i passantiNuovo episodio in piazza stazione tra gruppi di giovani. Nei giorni scorsi anche minacce con coltello e un’auto lanciata contro il marciapiede. laprovinciadivarese.it Nba: paura per Wembanyama, cade sbatte la testa e lascia la partita. La presenza del francese per gara-3 tra San Antonio Spurs e Portland è in dubbio. #ANSA - facebook.com facebook Attimi di paura per #Wembanyama. #Lebron porta i #Lakers sul 2-0, cade Boston x.com