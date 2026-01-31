Controlli sui mezzi pubblici | studente di 15 anni trovato con un coltello da cucina

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato con un coltello da cucina su un autobus a Pordenone. Durante un normale controllo, gli agenti hanno scoperto l’arma in suo possesso. Il ragazzo è stato fermato e portato in questura, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo la vicenda.

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato in possesso di un coltello da cucina all'interno di un bus di linea a Pordenone. Il fatto, rilevato dalla Polizia Locale verso la fine di dicembre, è venuto alla luce solo di recente dopo il grave episodio avvenuto a La Spezia, in cui uno studente ha.

