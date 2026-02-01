Escursionista cade in montagna a Carenno | intervento in alta quota

Un escursionista di 56 anni è finito in ospedale dopo una caduta durante un'escursione in montagna a Carenno. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio nella zona della Forcella Alta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno raggiunto l’uomo in alta quota e lo hanno trasportato in salvo. Le condizioni del 56enne sono ancora da chiarire.

Un uomo di 56 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino dopo una caduta in un'area difficilmente accessibile Un escursionista di 56 anni è stato protagonista di un incidente domenica pomeriggio nella zona della Forcella Alta di Carenno. L'allarme è scattato intorno alle 13.30, quando l'uomo è caduto in un'area caratterizzata da terreno accidentato e di difficile accesso. Per intervenire sul posto si è mobilitata rapidamente una macchina dei soccorsi complessa e coordinata. La squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del comando dei vigili del fuoco di Lecco è intervenuta in supporto al soccorso alpino per assistere la persona ferita: l'operazione ha visto il coinvolgimento di diverse realtà operative della provincia.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Carenno Escursionista

Un incidente in montagna a Bobbio Pellice ha coinvolto un'escursionista, che è caduta e ha perso i sensi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carenno Escursionista

Argomenti discussi: Cade in un dirupo nel bosco durante l'escursione: grave una donna elitrasportata in ospedale; Tragedia in montagna, muore escursionista di 29 anni: precipitato da 40 metri; Tragedia a Crans-Montana. Raccolta fondi da record; CADE IN SENTIERO IMPERVIO A BOCCA DI VALLE: ESCURSIONISTA FERITO.

Escursionista cade in montagna a Carenno: intervento in alta quotaUn uomo di 56 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino dopo una caduta in un'area difficilmente accessibile ... leccotoday.it

Escursionista cade nel bosco e scivola per 70 metri: ferito elitrasportato in ospedaleEscursionista del 1987 cade per 70 metri in Val di Pejo: soccorso alpino e Vigili del Fuoco lo elitrasportano a Cles. nordest24.it

Cade in un dirupo scendendo da Forte Strino, grave un’escursionista. - facebook.com facebook

Cade sul sentiero del Monte di Portofino, soccorsa escursionista di 66 anni x.com