Paura ad alta quota per Chiara Ferragni | il video della tempesta scatena i social

Durante un volo di rientro, Chiara Ferragni ha vissuto un momento di forte tensione a causa di una tempesta, che è stata ripresa e condivisa sui social. Il video ha suscitato reazioni tra gli utenti, che hanno commentato l’accaduto. La influencer si trovava a bordo di un aereo diretto a destinazione quando si è verificata la turbolenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli dell’episodio.

Un volo di rientro che doveva essere una semplice tratta di ritorno si è trasformato in un momento di forte tensione per Chiara Ferragni. L’influencer, di ritorno dalla Namibia, si è trovata nel mezzo di una violenta tempesta notturna che ha illuminato il cielo attorno all’aereo con lampi e scariche elettriche visibili dal finestrino. Un’esperienza che ha documentato in tempo reale sui social, raccontando ai follower un episodio tanto spettacolare quanto spaventoso. Durante il volo, le condizioni meteo hanno reso il rientro particolarmente difficile. Le immagini condivise mostrano il cielo attraversato da fulmini e una forte instabilità del velivolo, con turbolenze che hanno causato sobbalzi evidenti a bordo.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Paura ad alta quota per Chiara Ferragni: il video della tempesta scatena i social Notizie correlate Chiara Ferragni, appuntamento in alta quota per GuessPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Leggi anche: Paura per Chiara Ferragni in aereo, le turbolenze e la forte tempesta: “Mai visto nulla di simile” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Chiara Ferragni, terrore in aereo: Mai visto niente del genere prima d'ora; India: Obbligo di bere urina di mucca per visitare tempio | blue News; Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia rovesciata il caffè sui pantaloni; Chiara Ferragni, terrore in volo: Mai visto niente di simile. Cos’è successo. Chiara Ferragni, paura in aereo: volo turbolento dopo il viaggio di rinascita in NamibiaChiara Ferragni racconta la paura in aereo durante il ritorno dalla Namibia: temporale, turbolenze e viaggio movimentato. rumors.it L’imprenditrice ha pubblicato una storia sui social dopo il viaggio di ritorno dalla Namibia«Non ho mai visto niente del genere da un aereo prima d'ora». Lo ha scritto Chiara Ferragni filmando una tempesta dal finestrino durante il volo di ritorno dalla vacanza in Africa. In una storia pubbl ... lanuovasardegna.it Paura per Chiara Ferragni di ritorno dal suo viaggio in Namibia. l’influencer si è trovata nel mezzo di una tempesta con fulmini e turbolenze. Le immagini https://fanpa.ge/vsPji - facebook.com facebook L'incubo in aereo per Chiara Ferragni: «Mai visto nulla di simile». Il disastro in volo al rientro dalla vacanza «che chiude un cerchio» - Il video x.com