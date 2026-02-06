Chiara Ferragni ha partecipato a una sfilata esclusiva sulle montagne di Gstaad, in Svizzera. L’imprenditrice digitale ha sfilato in alta quota, attirando l’attenzione di tutti i presenti. L’evento si è svolto in un’atmosfera particolare, tra il bianco delle cime e il fruscio del vento. Ferragni ha mostrato il suo stile anche in un contesto insolito, lasciando il segno tra gli ospiti e i media presenti.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Una delle destinazioni più amate dal jet-set internazionale e dagli appassionati di montagna. Non a caso, il colosso americano Guess l'ha scelta come location di un'esclusiva sfilata in alta quota - per appena sessanta invitati - alla quale non poteva mancare l'imprenditrice digitale, storica amica del brand e ora volto globale della campagna primavera-estate 2026, scattata dai Morelli Brothers. «Sono orgogliosa del mio ruolo», dichiara Ferragni, avvolta in una lunga ecopelliccia candida, come tutto il suo outfit.

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni, appuntamento in alta quota per Guess

Chiara Ferragni torna a lavorare con Guess dopo il proscioglimento.

Chiara Ferragni è stata scelta da GUESS? come volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026.

