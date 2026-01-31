Baronissi incendio in un locale adibito a deposito di materiale edile

Un incendio si è sviluppato questa mattina in via Cariti a Baronissi. Le fiamme hanno avvolto un deposito di materiale edile, costringendo i vigili del fuoco di Salerno a intervenire con due squadre e due autobotti. Sul posto, i pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Fuoco e fiamme, in via Cariti, a Baronissi. I vigili del fuoco di Salerno con due Squadre e due autobotti sono intervenuti per domare l'incendio in un locale adibito a deposito di materiale edile. I caschi rossi, dunque, hanno provveduto alla messa in sicurezza. Accertamenti in corso, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Baronissi Incendio Deposito di un'azienda edile va in fiamme: l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare incendio Roma: principio di incendio di materiale edile davanti a chiesa in centro, indagini in corso Stamattina a Roma, davanti alla Basilica di San Lorenzo in Lucina, si è verificato un principio di incendio coinvolgente materiale edile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Baronissi Incendio Argomenti discussi: Arrestato a Baronissi cittadino pakistano ricercato per omicidio; Baronissi, accusato di duplice omicidio in Pakistan: arrestato imprenditore, stava provando a scappare; Comune di Baronissi, attivato canale Whatsapp ufficiale. Sindaca Petta: Contatto diretto con i cittadini; Baronissi, ricercato per omicidio: pakistano arrestato dalla Polizia. Baronissi, incendio in un locale adibito a deposito di materiale edileFuoco e fiamme, in via Cariti, a Baronissi. I vigili del fuoco di Salerno con due Squadre e due autobotti sono intervenuti per domare l'incendio in un locale adibito a deposito di materiale edile. I ... salernotoday.it Comune di Baronissi, attivato il canale WhatsApp ufficiale: comunicazioni rapide e aggiornamenti diretti per i cittadini La Sindaca Anna Petta: “Un passo concreto verso una comunicazione più inclusiva, immediata e moderna” Da oggi, 28 gennaio 2026, il Co - facebook.com facebook

