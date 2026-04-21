Freccia Vallone 2026 | Paul Seixas parte da favorito non mancano gli outsiders

Domani si svolge la Freccia Vallone, seconda tappa del Trittico delle Ardenne, con partenza da Herstal e arrivo sul Mur de Huy. La corsa prevede 200 chilometri e il traguardo è previsto sulla salita di Huy, considerata il punto decisivo della gara. Tra i partecipanti, il corridore locale Paul Seixas è considerato il principale favorito, ma ci sono anche alcuni outsider che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria.

Secondo appuntamento per il Trittico delle Ardenne. In scena domani la Freccia Vallone: 200 chilometri con partenza da Herstal ed arrivo sul celebre Mur de Huy che sarà ovviamente decisivo. Manca il campione uscente Tadej Pogacar, ma non mancherà lo spettacolo. PERCORSO. Primo tratto in linea che prevede Côte De Trasenster (3,3 km al 4,8%) e Côte des Forges (1,3 km al 7,8%) nei primi 40 chilometri. Poi strada sempre mossa prima di arrivare a Modave, preludio del classico circuito finale da percorrere per tre volte introno a Huy, lungo 37.2 km e caratterizzato dalle fatiche una dietro l’altra de la Côte d’Ereffe (2,2 km al 5,6%), la Côte de...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freccia Vallone 2026: Paul Seixas parte da favorito, non mancano gli outsiders Notizie correlate Leggi anche: Freccia Vallone 2026: la startlist e chi parteciperà. Paul Seixas vuole il primo successo in una Classica Freccia Vallone 2026, chi parteciperà: assente pesanti, Seixas per la vittoriaManca sempre di meno alla Freccia Vallone: ci sono tanti assenti importanti nella Classica quest’anno, ma occhio a un Seixas agguerrito Le tradizioni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: Paul Seixas sfida il Mur de Huy. Orari e dove vederla in streaming; Freccia Vallone 2026, Paul Seixas guida una Decathlon CMA CGM ben attrezzata; Freccia Vallone 2026: la startlist e chi parteciperà. Paul Seixas vuole il primo successo in una classica. Freccia Vallone 2026: Paul Seixas guida la startlist senza Pogacar ed EvenepoelLa startlist della gara annovera numerosi giovani talenti e specialisti delle corse di un giorno. Tra le formazioni di punta figura la Decathlon CMA CGM Team, che schiera proprio Paul Seixas insieme a ... it.blastingnews.com Freccia Vallone 2026: Paul Seixas parte da favorito, non mancano gli outsidersSecondo appuntamento per il Trittico delle Ardenne. In scena domani la Freccia Vallone: 200 chilometri con partenza da Herstal ed arrivo sul celebre Mur ... oasport.it Freccia Vallone 1950 Fausto Coppi solitario verso il traguardo Raymond Impanins arriverà 5'05" dopo facebook Freccia Vallone 2026: 200 km, 11 climbs, and a final three-lap circuit ending on Mur de Huy. Full route analysis and elevation at the link: x.com