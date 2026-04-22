Paul Seixas impressionante alla Freccia Vallone | fa quel che vuole sul Mur de Huy e vince in solitaria

Il diciannovenne atleta della Decathlon CMA CGM ha vinto la Freccia Vallone, una delle principali classiche delle Ardenne. Durante la corsa, ha mostrato grande autonomia sul Mur de Huy, gestendo la corsa come desiderava e arrivando al traguardo in solitaria. La gara si è svolta con numerosi tentativi di fuga e passaggi impegnativi, ma è stato il giovane a prevalere nel finale.

Il diciannovenne della Decathlon CMA CGM, Paul Seixas non ha deluso le aspettative e si è preso la Freccia Vallone, la seconda grande classica delle Ardenne. Una progressione imperiale sul Mur de Huy dove con poche pedalate ha fatto la differenza e il vuoto tagliando il traguardo braccia al cielo. Pogacar ed Evenepoel sono avvisati: per la Liegi-Bastogne-Liegi c'è anche lui.🔗 Leggi su Fanpage.it

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